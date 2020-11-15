مناطق تواصل تسجيل إصابات بـ"كورونا".. إليكم التفاصيل

أعلنت خلية الأزمة في القبيات، تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة في البلدة، داعية كل من تخالط معهم الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و71/743192.



ولفتت في بيان الى "أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة علما بأنهم سيقومون بالحجر الصحي في القبيات ما عدا مصابة في بيروت".



ودعت الجميع الى "الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".

من جهتها، ذكرت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، أنه جرى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، مشيرة إلى أنه "تم التواصل مع المصابين، واجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".



ونبهت الأهالي إلى "تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية"، آملة منهم "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع".

كذلك، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و"حزب الله"، في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلدة".



ودعتا "على ضوء تزايد حالات العدوى"، مخالطي المصابين إلى "اتخاذ الاحتياطات الوقائيةاللازمة، حرصا على سلامة الجميع".