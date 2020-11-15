لبنان

مناطق تواصل تسجيل إصابات بـ"كورونا".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-11-2020 | 23:52
A-
A+
Doc-P-766362-637410697304264937.jpg
Doc-P-766362-637410697304264937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خلية الأزمة في القبيات، تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة في البلدة، داعية كل من تخالط معهم الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و71/743192.

ولفتت في بيان الى "أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة علما بأنهم سيقومون بالحجر الصحي في القبيات ما عدا مصابة في بيروت".

ودعت الجميع الى "الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".
 
من جهتها، ذكرت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، أنه جرى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، مشيرة إلى أنه "تم التواصل مع المصابين، واجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".

ونبهت الأهالي إلى "تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية"، آملة منهم "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع".
 
كذلك، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و"حزب الله"، في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلدة".

ودعتا "على ضوء تزايد حالات العدوى"، مخالطي المصابين إلى "اتخاذ الاحتياطات الوقائيةاللازمة، حرصا على سلامة الجميع".
 

ومع هذا، فقد أعلنت بلدية مغدوشة، اليوم الأحد، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك العدد الاجمالي للإصابة 54 حالة تماثل 37  منها للشفاء، فيما الحالات الايجابية الخاضعة للمتابعة فهي 17.

بدورها، أعلنت الدائرة الصحية في بلدية الميناء، اليوم الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في المدينة، ليصبح عدد الحالات النشطة 36.

وحتى الآن، فقد أصبح العدد التراكمي للحالات في المدينة 602 في حين أن عدد حالات الشفاسء 566، أما العدد التراكمي للوفيات فبلغ 12 منذ تفشي الوباء ولغاية اليوم.

 
إلى ذلك، أعلنت بلدية كفررمان تسجيل 9 حالات كورونا المستجد في البلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 20 حالة، فيما سجل شفاء حالتين.

ودعت البلدية جميع المخالطين الى حجر انفسهم 14 يوماً، وشددت على ضرورة إبلاغها بأي إصابة جديدة، أو اي عوارض تسجل على اي مواطن، متمنية الشفاء لجميع المصابين.

 

 


تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2020-11-16
12:30 | 2020-11-16
12:26 | 2020-11-16
12:20 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website