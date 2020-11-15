مناطق تواصل تسجيل إصابات بـ"كورونا".. إليكم التفاصيل

أعلنت خلية الأزمة في القبيات، تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة في البلدة، داعية كل من تخالط معهم الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و71/743192.
ولفتت في بيان الى "أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة علما بأنهم سيقومون بالحجر الصحي في القبيات ما عدا مصابة في بيروت".
ودعت الجميع الى "الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".
من جهتها، ذكرت لجنة التتبع والترصد في الهرمل، أنه جرى تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، مشيرة إلى أنه "تم التواصل مع المصابين، واجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوص".
ونبهت الأهالي إلى "تزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية"، آملة منهم "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة، لما فيه خير الجميع".
كذلك، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و"حزب الله"، في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلدة".
ودعتا "على ضوء تزايد حالات العدوى"، مخالطي المصابين إلى "اتخاذ الاحتياطات الوقائيةاللازمة، حرصا على سلامة الجميع".
ومع هذا، فقد أعلنت بلدية مغدوشة، اليوم الأحد، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك العدد الاجمالي للإصابة 54 حالة تماثل 37 منها للشفاء، فيما الحالات الايجابية الخاضعة للمتابعة فهي 17.
بدورها، أعلنت الدائرة الصحية في بلدية الميناء، اليوم الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في المدينة، ليصبح عدد الحالات النشطة 36.
وحتى الآن، فقد أصبح العدد التراكمي للحالات في المدينة 602 في حين أن عدد حالات الشفاسء 566، أما العدد التراكمي للوفيات فبلغ 12 منذ تفشي الوباء ولغاية اليوم.
إلى ذلك، أعلنت بلدية كفررمان تسجيل 9 حالات كورونا المستجد في البلدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 20 حالة، فيما سجل شفاء حالتين.
ودعت البلدية جميع المخالطين الى حجر انفسهم 14 يوماً، وشددت على ضرورة إبلاغها بأي إصابة جديدة، أو اي عوارض تسجل على اي مواطن، متمنية الشفاء لجميع المصابين.