وحدة كوارث قضاء صور: 46 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، اليوم الأحد، تسجيل 46 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 2785 مصاباً، وقد تماثل 1787 منهم إلى الشفاء بشكل تام.



وذكرت الوحدة بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".





وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".