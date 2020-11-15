اعتصامٌ وإطلاق نار في الطفيل.. والجيش يتدخل

نفذ عددٌ من أهالي بلدة طفيل الحدودية اعتصاماً مساء اليوم، تخلله حرق إطارات، احتجاجاً على قيام أحد أبناء البلدة بأعمال جرف وقطع أشجار في البساتين.

وجرى إطلاق رشقات نارية على خلفية الاعتصام، مما استدعى تدخل الجيش الذي سير دوريات وأقام حواجز لتوقيف مطلقي النار.