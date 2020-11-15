22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المديرية العامة للتعليم المهني نعت نبيلة اللقيس
Lebanon 24
15-11-2020
|
21:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المعلمة نبيلة اللقيس التي قضت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان جاء فيه:
"ها هو الجرح البليغ الثالث في جسد التعليم المهني والتقني برحيل المربية والمعلمة نبيلة اللقيس التي كانت شجرة مثمرة بالعطاء وغمامة علم وأمل وسلام، والتي باغتها الوباء وهي في مقتبل العمر، وفي ميادين العمل والتضحيات.
إنه ليعز علينا في مديرية التعليم المهني والتقني أن ننزف معلمينا وأساتذتنا أمام وباء حير العالم وغير معالم الحياة، وإن فقدنا للسيدة نبيلة اللقيس سبب الألم لمسيرة التعليم وللزملاء وللطلاب وللوطن كافة، ولكن حسبها أنها أفنت أيامها في ميادين العلم والمعرفة، ساعية وراء الرزق الحلال، متفانية في خدمة الجيل الصاعد وإثراء مستقبل الوطن. هذا ديدن أصحاب الرسالة وأرباب العطاء، يذوبون شموعا في ليالي الأجيال التي تكافح الظلمة حتى يطلع فجر المستقبل الزاهر والباهر. ونحن في التعليم المهني والتقني سنحفظ هذه العطاءات، ساعين لتخليدها عبر تخريج طلاب يسعون لبناء وطن نحلم به عزيزا كريما حاضنا لأبنائه.
نتقدم من عائلة الفقيدة بأسمى آيات العزاء، راجين من المولى أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".
تابع
الأكثر قراءة
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
Lebanon 24
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
18:57 | 2020-11-15
15/11/2020 06:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
08:56 | 2020-11-16
16/11/2020 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
14:23 | 2020-11-15
15/11/2020 02:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:37 | 2020-11-16
عون: العالم مدعو إلى حماية الوجود المسيحي في الشرق للمساهمة في مواجهة التطرف
12:30 | 2020-11-16
باسيل "المستقوي" يتمسك بشروطه.. لا حكومة!
12:26 | 2020-11-16
تعميمان يتعلقان بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع
12:20 | 2020-11-16
بلدية كفرعقا: تسجيل اصابة جديدة
11:26 | 2020-11-16
بسبب الاقفال.. اتحادات قطاع النقل البري تعلن تأجيل الاضراب العام
11:26 | 2020-11-16
اعتصام أصحاب محال تجارية في أسواق طرابلس القديمة احتجاجا على قرار الاقفال
فيديو
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
09:00 | 2020-11-16
16/11/2020 12:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
16/11/2020 12:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
16/11/2020 12:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact