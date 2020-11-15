بعد دعوتهن للطبخ.. لبنانيات يواجهن فهمي والرجال يدخلون على الخط (فيديو)

بعدما اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي أنّ " أن الاحد ممنوع الDelivery"، تحدت النساء الاقفال وطبخن، كما أن الرجال دخلوا على الخط.. فكيف كانت التعليقات؟

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