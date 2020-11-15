التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 5 حالات شفاء من "كورونا"

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

نص التقرير: