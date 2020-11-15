لبنان

بلدية مجدل سلم: حريق مطمر النفايات في خراج البلدة جرى بفعل فاعل

Lebanon 24
15-11-2020 | 21:56
A-
A+
Doc-P-766381-637410743253235149.jpg
Doc-P-766381-637410743253235149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت بلدية مجدل سلم، في بيان، عن ريبتها من اشتعال النيران في مطمر النفايات في خراج البلدة، موضحة أنه "منذ سنة ونفايات البلدة تجمع ويتم ترحيلها يوميا الى معمل الفرز في بلدة قبريخا، ومنذ ذاك التاريخ لم تعد تشتعل في المطمر النيران، لنتفاجأ البارحة باشتعالها فيه بطريقة غير مسبوقة وبشكل يطال كل أجزائه، مع العلم أن اطرافه مكشوفة منذ سنوات وقد تحللت بفعل عوامل الطبيعة، وقد طالتها النيران".
 

وأشارت البلدية الى "أن جرافتين حاولتا البارحة إطفاء النيران عبر إهالة التراب والطمر، لكن الجهود باءت بالفشل، بالإضافة الى محاولة الإطفاء بالماء حتى ساعة متأخرة من الليل. وصباحا تدخل فوج إطفاء اتحاد بلديات جبل عامل ولم يستطع إخماد النيران بشكل كامل، فتم استدعاء طاقمين من أصحاب الجرافات، لكن تعذر العمل نتيجة هطول الأمطار والخوف من الإنزلاق، لتهدأ النيران عصرا، ونتفاجأ ليلا باشتعالها من جديد".
 

واستغربت البلدية "اشتعال النيران بالأصل"، كما استغربت "عدم القدرة على إطفائها ووجود زيوت في بعض الأماكن، ما يفسر عملية استمرار الاشتعال. وعليه فإن الحريق حصل بفعل فاعل، لذلك نتخذ صفة الادعاء، وسنتقدم بدعوى قضائية لدى النيابات المعنية".
 

وناشدت المعنيين المساعدة في السيطرة على الحريق، وطلبت من السلطات المعنية والقوى الأمنية والنيابة العامة البيئية "إجراء تحقيق حول مسببات الحريق والهدف منه، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يظهره التحقيق مشاركا".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2020-11-16
12:30 | 2020-11-16
12:26 | 2020-11-16
12:20 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website