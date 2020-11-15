لبنان

تيار العزم: لتخصيص طرابلس والشمال بمستشفى ميداني وبالتجهيزات الطبية

Lebanon 24
15-11-2020 | 22:01
A-
A+
Doc-P-766382-637410746461466105.jpg
Doc-P-766382-637410746461466105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد تيار العزم في بيان له، على "ضرورة إعتماد العدالة في توزيع الهبات الطبية التي ترسلها الدول الصديقة والشقيقة الى لبنان في إطار العمل على مكافحة فيروس كورونا، وخصوصا الهبة القطرية الأخيرة التي تحتوي على مستشفيين ميدانيين".
وطالب تيار العزم وزارة الصحة العامة بـ"رفع منسوب الاهتمام بمنطقة الشمال ولا سيما طرابلس والضنية وعكار، وأن تحظى بمستشفى ميداني نظرا للكثافة السكانية فيها، فضلا عن الاسراع في رفد طرابلس بالمعدات الطبية وأجهزة التنفس لحاجتها الماسة إليها، إضافة الى كميات من الأدوية المضادة لكورونا التي تتضمنها هذه الهبة".
وأبدى التيار ثقته بـ"وزير الصحة الدكتور حمد حسن وبحسن إدارته وتوزيعه لهذه الهبات"، لافتا نظره الى أن "طرابلس هي العاصمة الثانية وحاضنة الشمال، وبالتالي فإن تخصيصها بالأجهزة والمعدات الطبية والأدوية يعتبر من الأولويات".

وختم تيار بيانه: "نحن على يقين بأن معالي الوزير سيولي الاهتمام اللازم لطرابلس خصوصا مع تأكيده بان المستشفى الميداني سيكون فيها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2020-11-16
12:30 | 2020-11-16
12:26 | 2020-11-16
12:20 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website