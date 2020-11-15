لبنان

في هذه البلدة.. إشكال بين شرطة البلدية ومصاب يرفض الالتزام بالإجراءات (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2020 | 22:39
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حصل شجار وتلاسن بين عنصر من شرطة بلدية ديك المحدي ومواطن مصاب بفيروس "كورونا"، نتيجة رفض الأخير الإلتزام بالحجر المنزلي وإجراءات الوقاية.

 

وفي التفاصيل، وردت شكاوى عدة الى بلدية ديك المحدي مفادها أن المواطن الذي جاءت نتيجته إيجابية منذ فترة، عاد لمزاولة حياته بشكل طبيعي من دون أن ييرز نتيجة سلبية لفحص الـPCR تثبت شفاءه من الفيروس.

 

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن المواطن رفض الامتثال الى طلب شرطة البلدية بعدم الخروج من المنزل، فحصل الإشكال.

 

يُذكر أن شرطة البلدية عمدت على "حراسة" المكان حرصاً منها على عدم خروج المصاب من منزله وتعريضه الآخرين لخطر الإصابة بالفيروس، وفق ما ذكرت قناة الـ"LBCI".

 
 
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