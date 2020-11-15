لبنان

لأسباب معيشية.. اعتصام لعمال معمل فرز النفايات في صيدا غداً

Lebanon 24
15-11-2020 | 22:50
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احتجاجاً على عدم رفع رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ينفذ عمال وسائقي الشاحنات والمشرفين في معمل فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة  في صيدا اعتصاماً، غداً الإثنين أمام المعمل، مهددين بتنفيذ اضراب مفتوح والامتناع عن استقبال اي شاحنة لنقل النفايات تتوجه الى المعمل منذ الصباح الباكر من صيدا وقرى شرق صيدا المنضوية في اتحاد صيدا الزهراني، اضافة الى مخيم عين الحلوة .

وبسبب اضراب العاملين، قام ليل امس عمّال قسم الصحة في وكالة الاونروا داخل مخيم عين الحلوة وبعد التنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، بنقل جزء من النفايات المتراكمة من داخل المخيم الى معمل فرز النفايات استثنائياً.

وتمنَّى مدير خدمات إدارة وكالة الأونروا في المخيم عبد الناصر السعدي من أهالي المخيم التعاون والصبر حيال هذه الأزمة لحين حلّها.

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