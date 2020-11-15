مؤتمر هام لوزير التربية غدا... الى ماذا سيتطرق؟

يعقد وزير التربية طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً يوم غد الإثنين لمتابعة مواضيع، الدولار الطلابي، الاستعدادات خلال الإقفال العام من أجل العودة إلى التعليم المدمج، المليون ليرة التي كانت مقررة لكل تلميذ لتأمين مستلزمات التعليم، وأجهزة الكمبيوتر المحمول التي كانت في مستودعات إحدى الشركات.