لبنان

جريح جراء حادث سير في الحمرا

Lebanon 24
15-11-2020 | 23:10
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نقل عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم جريحاً إلى مستشفى فؤاد خوري بعدما أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في الحمرا.
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حادث سير

الحمرا

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