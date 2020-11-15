22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جريح جراء حادث سير في الحمرا
Lebanon 24
15-11-2020
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم جريحاً إلى مستشفى فؤاد خوري بعدما أصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في الحمرا.
مواضيع ذات صلة
جريح جراء حادث سير في الحمرا
Lebanon 24
جريح جراء حادث سير في الحمرا
16/11/2020 12:50:40
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح بحادث سير عند مفترق طبرجا
Lebanon 24
جريح بحادث سير عند مفترق طبرجا
16/11/2020 12:50:40
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 39 شخصًا في حادث سير مروّع بين سيارة وباص في مصر
Lebanon 24
إصابة 39 شخصًا في حادث سير مروّع بين سيارة وباص في مصر
16/11/2020 12:50:40
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة أم و3 اطفال بحادث سير مروّع على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا
Lebanon 24
إصابة أم و3 اطفال بحادث سير مروّع على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا
16/11/2020 12:50:40
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير
الحمرا
تابع
الأكثر قراءة
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
Lebanon 24
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
18:57 | 2020-11-15
15/11/2020 06:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
08:56 | 2020-11-16
16/11/2020 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
14:23 | 2020-11-15
15/11/2020 02:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:37 | 2020-11-16
عون: العالم مدعو إلى حماية الوجود المسيحي في الشرق للمساهمة في مواجهة التطرف
12:30 | 2020-11-16
باسيل "المستقوي" يتمسك بشروطه.. لا حكومة!
12:26 | 2020-11-16
تعميمان يتعلقان بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع
12:20 | 2020-11-16
بلدية كفرعقا: تسجيل اصابة جديدة
11:26 | 2020-11-16
بسبب الاقفال.. اتحادات قطاع النقل البري تعلن تأجيل الاضراب العام
11:26 | 2020-11-16
اعتصام أصحاب محال تجارية في أسواق طرابلس القديمة احتجاجا على قرار الاقفال
فيديو
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
09:00 | 2020-11-16
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
16/11/2020 12:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact