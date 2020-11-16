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Lebanon 24
16-11-2020 | 00:00
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تجري إتصالات بين نقابات مهن حرة وهيئات إقتصادية وإتحادات عمالية ونقابات لإطلاق موقف مدوي عشية ذكرى الإستقلال ضد المنظومة السياسية وتحميل أهل الحكم مسؤولية تدهور الأوضاع والإنهيارات المتتالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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