إتصال أثار إستياء الموفد الفرنسي

أجواء إتصال رفع العتب الذي قام به باسيل مع الحريري تحت الضغط الفرنسي، أثارت إستياء الموفد الرئاسي الفرنسي، لأنه كان حديثاً خاطفاً وبلا أي مضمون جدّي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".