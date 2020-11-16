لبنان

إستغراب

Lebanon 24
16-11-2020 | 00:18
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تتابع أوساط سياسية بإستغراب حدّة المعركة الدائرة بين وزيرة العدل ونواب من فريقها السياسي حول رفع السرية المصرفية وتوفير مطلبات التدقيق الجنائي في البنك المركزي وكل الوزارات والإدارات والمجالس العامة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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