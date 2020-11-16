لبنان

استدعاء السفيرة الأميركية للسؤال عن عقوبات باسيل

Lebanon 24
16-11-2020 | 00:44
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أشارت مصادر سياسية متابعة، أمس، إلى أن "الوزير وهبة استدعى السفيرة الأميركية دوروثي سيا للقائه في الوزارة، الاثنين (اليوم)، عملاً بتوجيهات رئيس للجمهورية، لمطالبتها بتقديم المستندات اللازمة التي طالت باسيل بموجبها العقوبات".

وأضافت المصادر عبر "الجريدة" الكويتية: "إنها المرّة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفيرة شيا، في ظل حكومة حسان دياب، الذي سبق له واتخذ مواقف هاجم فيها السفيرة من دون أن يسميها".
وتابعت: الاستدعاء الأول حصل أيام تولي الوزير السابق ناصيف حتّي وزارة الخارجية. وكان على خلفية إطلاق السفيرة تصريحات تصف فيها حزب الله بالإرهابي، وبعد حصول مشكلة قضائية بفعل القرار، الذي أصدره القاضي محمد مازح بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من نشر تصريحات السفيرة الأميركية، أو إجراء لقاءات معها.
المصدر: الجريدة الكويتية
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