استدعاء السفيرة الأميركية للسؤال عن عقوبات باسيل

أشارت مصادر سياسية متابعة، أمس، إلى أن "الوزير وهبة استدعى السفيرة الأميركية دوروثي سيا للقائه في الوزارة، الاثنين (اليوم)، عملاً بتوجيهات رئيس للجمهورية، لمطالبتها بتقديم المستندات اللازمة التي طالت باسيل بموجبها العقوبات".وأضافت المصادر عبر "الجريدة" الكويتية: "إنها المرّة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفيرة شيا، في ظل حكومة حسان دياب، الذي سبق له واتخذ مواقف هاجم فيها السفيرة من دون أن يسميها".