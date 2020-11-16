دوريل لم ينتزع وعداً بسقف زمني حول التشكيل

كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي".

وأوضحت أن "أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا"، ولفتت إلى أن "ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل".وأكدت المصادر أن "كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب"، مشيرة إلى أنه "في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا".