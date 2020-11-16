فريق بعبدا منزعج

أكدت المصادر العونية عبر "اللواء" أن "فريق بعبدا يأخذ على الرئيس المكلف، ما وصفه بالممارسات المستغربة في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، وهي مرفوضة بالطبع، من دون الاشارة لها، وعلى الأرجح تتعلق برفض الرئيس الحريري ان تسمي القوى السياسية الوزراء او تفرضهم عليه".