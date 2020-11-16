زيارة لافتة

زيارة سفيرة دولة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات، كانت لافتة، وعُلم أنّها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة إدارة بلادها إلى المرحلة المقبلة.