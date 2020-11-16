لبنان

زيارة لافتة

Lebanon 24
16-11-2020 | 04:42
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زيارة سفيرة دولة كبرى لنائب ورئيس حزب للمرة الأولى منذ سنوات، كانت لافتة، وعُلم أنّها أبلغته موقف بلادها الحازم حيال حزب بارز ونظرة إدارة بلادها إلى المرحلة المقبلة.
 
المصدر: النهار
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