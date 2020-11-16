لبنان

مواقف متبدلة

Lebanon 24
16-11-2020 | 04:47
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يلاحظ المتابعون التبدل الكبير في مواقف احد السياسيين ويربطونها بمصالح مرتبطة بدول خليجية.
 
المصدر: النهار
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