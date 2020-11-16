لبنان

استياء من حمد حسن

Lebanon 24
16-11-2020 | 04:48
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عبّرت إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الصحي عن حالة استياء عارمة داخل أروقة المعنيين بالقطاع جرّاء تصرفات الوزير حمد حسن، معتبرةً أنه يكافح كورونا «بالعراضات الإعلامية».
المصدر: نداء الوطن
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حمد حسن

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