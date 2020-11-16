استياء من حمد حسن

عبّرت إحدى الشخصيات البارزة في القطاع الصحي عن حالة استياء عارمة داخل أروقة المعنيين بالقطاع جرّاء تصرفات الوزير حمد حسن، معتبرةً أنه يكافح كورونا «بالعراضات الإعلامية».

