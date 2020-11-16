ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة..استهداف سياسي لا غير؟

ملف تمّت إثارته لأكثر من مرة سابقاً، ولم تظهر فيه أي دلائل او قرائن، ما يؤكد أن الأمر بمثابة محاولة استهداف سياسي لا غير، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".