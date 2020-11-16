بالبنط العريض: "الصيدلي كبش محرقة".. شاهدوا الفيديو الذي ينتشر في لبنان

اللي بيعرف الدكتورة يعملها منشن 😂، لقيت الطبطبة عاللبناني #Lebanon pic.twitter.com/fKizi7ZNQJ
— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) November 15, 2020
اللي بيعرف الدكتورة يعملها منشن 😂، لقيت الطبطبة عاللبناني #Lebanon pic.twitter.com/fKizi7ZNQJ
والصيدلي كبش محرقة!!!!
كلمات: د. جويل مغامس#لهون_وبس #لبنان #كورونا #الحجر_الصحي #الصيدلي #لبنان_ينتفض #هيدا_حكي pic.twitter.com/MkaydD6oW7
— Joelle Maghames (@JoelleMaghames) November 15, 2020
والصيدلي كبش محرقة!!!!
كلمات: د. جويل مغامس#لهون_وبس #لبنان #كورونا #الحجر_الصحي #الصيدلي #لبنان_ينتفض #هيدا_حكي pic.twitter.com/MkaydD6oW7