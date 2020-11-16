بالبنط العريض: "الصيدلي كبش محرقة".. شاهدوا الفيديو الذي ينتشر في لبنان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لصيدلانية تغني فيه أسفاً على الوضع الذي نعيشه في لبنان مع اشتداد أزمة الدواء.وبحسب الناشطين، فإنّ الصيدلانية تُدعى جويل مغامس، وقد استوحت كلماتها من الإجراءات التي اتخذتها الصيدليات مؤخراً، مثل إعطاء علبة واحدة من كل دواء لكل مريض.وعلى ألحان أغنية "البنط العريض" لحسين الجسمي، تقول مغامس: "رح قولها بالبنط العريض، رح روح فيها بالوريد، حالتي رح بتصير جنون والصيدلي صار مريض". وتضيف: "أتاري كل ما أطلب شي، يا مقطوع يا علبة وحدة"، متسائلة: "وكيف بدي لحق على الكل إذا بدن أكتر من علبة؟ والصيدلي كبش محرقة بالواجهة دغري مع المريض والمريض ما إلو دعوا بهدلتونا على الأخير". للمزيد شاهدوا الفيديو المرفق.