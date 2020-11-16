اعتصام لعمال معمل فرز النفايات في صيدا

نفذ العاملون في معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في سينيق صباحا، اعتصاما عند مدخل المعمل وأغلقوا البوابة الحديدية رافضين استقبال أي شاحنة نفايات وادخالها الى حرم المعمل، وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم بحسب سعر صرف الدولار المعتمد في المصارف أي 3900.