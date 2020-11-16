لبنان

"المناعة أقوى دفاع ضد الكورونا ".. عنوان محاضرة لقطاع المرأة في تيار العزم

Lebanon 24
16-11-2020 | 08:47
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تحت عنوان "المناعة أقوى دفاع ضد الكورونا" نظم قطاع المرأة في تيار العزم محاضرة تثقيفية صحية عبر المنصة الافتراضية عن بعد، انطلاقا من مقر القطاع في طرابلس وحاضر فيها أخصائية التغذية اسما شنبور.

بداية رأت الأخصائية شنبور انه مع بداية كل فصل من فصول السنة تظهر عدة امراض ، لذلك علينا ان نتعرف على قدراتنا المناعية في مواجهة هذه الامراض و علينا ان نعمل على تقوية المناعة الذاتية.

ولفتت الى وجود اسباب تضعف الجهاز المناعي وهي المواد المنظفة و مبيدات الحشرات و الملونات التي تدخل في مكونات الطعام والاطعمة الجاهزة ، واهم هذه الاسباب ايضا هو عدم تناول الاطعمة المفيدة وعدم اعتماد نظام غذائي صحي و تناول السكريات والمواد الدهنية بالاضافة الى التوتر والضغط النفسي وخاصة في ظل الظروف التي نواجهها في لبنان.

و شددت شنبور على ضرورة إعتماد نظام غذائي قوي بالمعادن الذي تدخله الاطعمة المفيدة : كالثوم، البصل، الزنجبيل، اللبن، العسل، السمك الملفوف، القرنبيط ، القرقم ،الفلفل الاسود، الكاري، القرفة، المريمية والبقدونس.

و شددت على ان المناعة هي خط الدفاع الاول ضد الفيروسات و الأمراض و تقوى بالاطعمة المفيدة والرياضة وتخفيف التوتر والضغط النفسي ولاجل ذلك علينا اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على كل الفيتامينات والمعادن الضرورية وممارسة الرياضة خارج المنزل و تخفيف المشروبات المنبهة: القهوة والشاي واخذ قسط كاف من النوم حتى يستطيع الجسم مقاومة الامراض.

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