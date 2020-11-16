لبنان

في لبنان.. الغش والتزوير وصل لمساحيق التنظيف ومعجون الأسنان!

Lebanon 24
16-11-2020 | 09:13
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لم يعد مخفياً على المواطنين كمية الغش والتزوير والبضائع المقلدة الموجودة في الاسواق الطرابلسية والشمالية.

 

فإن كانت في السابق تنظبق هذه المعادلة على الالبسة واحذية وادوات منزلية، الا انها اصبحت في هذه الايام تطال منتجات التنظيف والنظافة الشخصية حيث بدأت تؤثر سلباً على المواطن.

 

فالمئات من المواطنين يشتكون من انتشار كميات كبيرة من مساحيق التنظيف ومعجون الاسنان وادوية تنظيف الارض والمنزل والتي تبين انها من ماركات معروفة ودرجة اولى في الاسواق الا انها مزورة وعليها اسم الماركة الاصلية بالغلاف فقط.

 

وقد اشتكى المواطنون من ظهور بقع ملونة على الملابس بعد استعمال مساحيق الغسيل المزورة، بالاضافة لطعمات غريبة في معجون الاسنان علماً ان غلافه يعود لشركات معروفة وذات جودة عالية.

 

كما ان ادوية تنظيف المنزل هي بجودة منخفضة جداً بل معدومة.

 

وقد افاد عدد من المواطنين انهم اشتروا هذه البضائع من عدة محلات في السوق الطرابلسي بنفس سعر المنتج الاصلي ولم يكن سعره اقل.

 

وطالب المواطنون من الوزارات المعنية والقوى الامنية القيام بعملها وضبط هذه المؤسسات التي تقوم بتعبئة مواد مغشوشة داخل اكياس وعلب بأسماء ماركات معروفة.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24 الشمال
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