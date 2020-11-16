بلدية كفركلا: معالجة مصابين في منازلهم لعدم توفر أسرة في المستشفيات

أعلنت بلدية كفركلا في بيان أن "الوضع الصحي لمصابين بكورونا في البلدة خلال اليومين الماضيين كان غير مستقر وبحاجة إلى دخول المستشفى، ونظرا إلى عدم وجود أماكن وأسرة في المستشفيات تعذر إدخالهم وتم علاجهم في المنزل قدر المستطاع، وذلك يحتم علينا التزام الاجراءات والوقاية للحد من الانتشار".