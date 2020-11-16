بلدية ابل السقي: تسجيل إصابة جديدة

أعلنت بلدية ابل السقي- قضاء مرجعيون، في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وشفاء حالتين جديدتين. وشددت على" ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية".