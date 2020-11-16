مسيرة من ساحة النور باتجاه الاسواق في طرابلس (صورة)

انطلقت منذ قليل مسيرة نفذها عدد من الثوار والمواطنين من ساحة النور باتجاه الاسواق التجارية في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.هدف هذا التحرك هو خرق قرار التعبئة العامة حيث جال المعتصمون على المحلات في الاسواق بهدف الابقاء عليها مفتوحة رفضاً لقرار التعبئة العامة.ويأتي هذا التحرك بسبب الفقر والوضع الاقتصادي وحاجة المواطنين للعمل وفتح محلاتهم بهدف تأمين لقمة العيش.