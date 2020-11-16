رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين طالب بالغاء منع سيرالشاحنات ايام الآحاد

دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك في بيان، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال الى "تسهيل تحرك الآليات الزراعية والشاحنات لايصال المنتجات الزراعية الى الاسواق والغاء منع سيرها ايام الآحاد".ولفت الى ان "منع ايصال المنتجات الزراعية امس الاحد الى اسواق الخضار قد الهب الاسعار، فارتفع سعر كلغ البندورة بالجملة الى 6000 ليرة والكوسى الى 5000 ليرة وفقدت العديد من السلع".واكد انه "لا يجوز التلاعب بلقمة الفقير لاي سبب كان ولا بمصالح المزارعين، فكان بالحري من الاساس منع التجمعات والحفلات وفرض الاجراءات الوقائية مثل ما حصل في الكثير من الدول وبدلا من انتشار القوى الامنية على الطرقات لتحرير محاضر الضبط وجب عليها تطبيق الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الكورونا".