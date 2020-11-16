صورة تشعل المواقع.. عناصر من الهيئة الاسلامية داخل كنيسة احتراما لروح أحد المتوفّين بكورونا

انتشرت مؤخرا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من الهيئة الصحية الإسلامية وهم يتواجدون في إحدى الكنائس أثناء صلاة الكاهن على أحد المتوفّين بفيروس كورونا.
كان بإمكانهم الإنتظار في الخارج ريثما ينتهي الكاهن من أداء الصلاة على الميت، لكن لكي لا تشعر الروح بالوحشة في آخر لحظاتها، ولكي لا يقف الكاهن وحيداً بقوا في الداخل خلفه.شباب الهيئة الصحية الإسلامية نموذج في الإحترام والأخلاق الوطنية👌🏻♥️ pic.twitter.com/q8nyOKNJJC
— ᴍᴀʏᴀ🇱🇧 (@mayahoumani16) November 15, 2020
كان بإمكانهم الإنتظار في الخارج ريثما ينتهي الكاهن من أداء الصلاة على الميت، لكن لكي لا تشعر الروح بالوحشة في آخر لحظاتها، ولكي لا يقف الكاهن وحيداً بقوا في الداخل خلفه.شباب الهيئة الصحية الإسلامية نموذج في الإحترام والأخلاق الوطنية👌🏻♥️ pic.twitter.com/q8nyOKNJJC