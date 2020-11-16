صورة تشعل المواقع.. عناصر من الهيئة الاسلامية داخل كنيسة احتراما لروح أحد المتوفّين بكورونا

كان بإمكانهم الإنتظار في الخارج ريثما ينتهي الكاهن من أداء الصلاة على الميت، لكن لكي لا تشعر الروح بالوحشة في آخر لحظاتها، ولكي لا يقف الكاهن وحيداً بقوا في الداخل خلفه.شباب الهيئة الصحية الإسلامية نموذج في الإحترام والأخلاق الوطنية👌🏻♥️ pic.twitter.com/q8nyOKNJJC