لبنان

الصندوق التعاضدي للغرف اللبنانية اقر الضمانات الصحية للمنتسبين

Lebanon 24
16-11-2020 | 11:01
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عقد مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لأعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان إجتماعه الدوري المقرر برئاسة رئيسه توفيق دبوسي وحضور أعضاء المجلس كافة، حيث تم إقرار المواضيع المدرجة على جدول أعماله كافة ، لا سيما الضمانات التي تحقق الأمن الصحي للمنتسبين، وذلك في تفاهم كلي على الخطط المستقبلية وبالتالي توفير كل المتطلبات الآيلة الى التطوير الدائم لخدمات الصندوق، في ظل الظروف الصحية الصعبة السائدة في المجتمع اللبناني والذي يبدي فيها الصندوق حرصه الشديد على مواجهتها بروح الأمن والأمان وأعلى معاني التكافل والتعاضد.
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