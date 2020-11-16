اعتصام أصحاب محال تجارية في أسواق طرابلس القديمة احتجاجا على قرار الاقفال

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أصحاب المحال التجارية في أسواق طرابلس القديمة، يعتصمون في هذه الأثناء، وسط السوق العريض احتجاجا على قرار الاقفال، ويرددون الهتافات المنددة بالقرار "الذي يؤدي الى افلاسهم".وعلى الاثر، تدخلت عناصر الجيش المنتشرة في المكان، ومنعتهم من فتح محلاتهم، إلا أنهم مصرون على إعادة فتحها.اشارة إلى أن سائر المناطق في المدينة ملتزمة الاقفال بنسبة كبيرة، وتقيم قوى الامن الحواجر، وتسطر محاضر ضبط في حق المخالفين.