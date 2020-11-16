لبنان

"أهلية بمحلية"... "التيار" ينقسم على نفسه؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-766533-637411254333830408.jpg
Doc-P-766533-637411254333830408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ذروة الأزمات والكوارث اللبنانيّة، وعلى وقع استمرار "الجمود" الحكوميّ على أكثر من صعيد، خطف سجالٌ "افتراضيّ" جديد الأضواء في عطلة نهاية الأسبوع، وقد بدا أقرب إلى معركة "أهلية بمحلية"، باعتبار أنّ "أبطاله" هذه المرّة لم يكونوا حتّى من "الحلفاء"، بل من "رفاق الصفّ الواحد"...

 

وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم كانت أحد أطراف السجال، بعدما وُصِفت بـ "وزيرة اللا عدل"، وانتُقِدت لكونها لم تترك "بصمة واحدة" في عملها الوزاريّ، بل إنّها لم تحقّق "إنجازاً يتيماً" يُذكَر، بعد أكثر من تسعة أشهر من تعيينها من حصّة رئيس الجمهورية، وبالتالي تكتل "لبنان القوي"، المُضمَرة في حكومة حسّان دياب.

 

قد لا يكون جديداً أن تُنتقَد نجم، شأنها شأن زملائها الوزراء، الذين وقعوا "ضحايا" الحكومة التي ارتضوا أن يكونوا جزءاً منها، لكنّ المفارقة تكمن في "مصدر" الهجوم، وهو أحد أبرز وجوه التكتّل الذي تُحسَب الوزيرة عليه، النائب إبراهيم كنعان، الذي تعرّض بدوره لـ "رشقات" من الوزيرة، التي وصفته برئيس لجنة "انهيار المال والموازنة"!

 

ما الخلفيّة؟

 

وفق قاعدة "إذا عُرف السبب بطُل العجب"، كثُرت علامات الاستفهام حول خلفيّات "الهجوم المتبادَل" بين نجم وكنعان، ليتّضح أنّ "جذوره" كامنة في "عمق" التدقيق الجنائيّ الذي وضعته الحكومة، ومعها "العهد"، في سجلّ "الإنجازات"، قبل أن يصطدم بعقبات قانون السرية المصرفيّة.

 

ويقول العارفون إنّ وزيرة العدل انطلقت في هجومها على كنعان من "مبدئيّة" رفضها لما تعتبرها "عقبات مفتعَلة ووهميّة" توضع في وجه التدقيق الجنائي، ويشارك كنعان مع آخرين في "تشريعها" من خلال إصراره على تعديل قانون السرية المصرفية، في وقتٍ تُصِرّ هي على أنّ عقد التدقيق الجنائي الذي أقرّته حكومتها كافٍ ووافٍ، وليس بحاجة لتعديل قوانين، قد يأخذ الكثير من الوقت، ويفرغ التدقيق من مضمونه.

 

وإذا كان هجوم نجم على كنعان ذكّر كثيرين بتصنيفٍ سابقٍ للأخير ضمن "حزب المصارف"، منذ أيام النقاش بالخطة الحكوميّة التي تحفّظ عليها كنعان، فإنّ المقرّبين من الأخير يقفزون فوق هذه الاتهامات، ليؤكدوا أنه يتعامل "بواقعيّة" مع العوائق التي اصطدم بها التدقيق الجنائيّ، من خلال العمل على "تشريعٍ قانونيّ" من شأنه "تحصين" التدقيق الجنائي وليس العكس، علماً أنّ هناك من يكشف أنّ رئيس الجمهورية هو من طلب شخصياً من كنعان التصدّي لهذه المهمّة.

 

"لا أبيض ولا أسود"!

 

على رغم "السقف العالي" في الخطاب الذي اعتمده "الزميلان الخصمان"، ثمّة داخل "التيار الوطني الحر" من حاول التقليل من وقعه في الساعات الأخيرة، إما عبر "التحفّظ" على التعليق عليه للوهلة الأولى، أو عبر القول إنّ "سوء تفاهم" جرى بين نجم وكنعان، في حين أنّ طرحيْهما يأتيان "ليكمّلا" بعضهما وليس العكس.

 

ولعلّ هذا "الإرباك" ظهر أكثر من واضح في "تغريدة" رئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل، التي جاءت بعد يومٍ على "السجال"، ووفق طريقة "لا أبيض ولا أسود"، إذ حاول الوقوف في خط "الوسط" بين "المتخاصمَيْن"، بقوله إنّ "على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين"، في "دمجٍ" للموقفين سويّةً.

 

ويقول البعض إنّ باسيل سعى بهذه الطريقة إلى "احتواء" الخلاف بشكلٍ أو بآخر، خصوصاً أنّه لا يرى "داعياً" لأيّ خلافٍ في الوقت الحاليّ، يمكن أن يؤدّي إلى ما لا تُحمَد عقباه، وهو ليس جاهزاً للتعامل مع أيّ "انشقاق" من شأنه "إضعاف" حزبه، في وقتٍ هو بأمسّ الحاجة إلى "التضامن"، ولا سيما بعد "ضربة" العقوبات التي فُرِضت عليه.

 

بالنسبة إلى "العونيّين"، موقفا كنعان ونجم "مكمّلان" لبعضهما بعضاً، ولو أنّ البعض يصوّر كنعان منذ أشهر على أنّه، من خلال لجنة المال التي يرأسها، ويحرص على "موضوعيّتها" كما يقول، بات في "مواجهة" مع الحكومة، بل مع خيارات تيّاره. كلّ ذلك لا يعني شيئاً اليوم، فالأولوية "إخماد" سجالٍ لم يكن له داعٍ في "قاموس العونيّين" أنفسهم، وقد طويت صفحته، وفق قولهم!

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2020-11-16
23:55 | 2020-11-16
23:51 | 2020-11-16
23:26 | 2020-11-16
23:11 | 2020-11-16
23:07 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website