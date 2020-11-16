بلدية كفرعقا: تسجيل اصابة جديدة

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس "كورونا" لسيدة من البلدة، اجرت فحص PCR واتت النتيجة ايجابية"، وهي تلتزم الحجر المنزلي، وطلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر واجراء الفحوصات المطلوبة".

كما اعلنت البلدية "شفاء 4 مصابين متمنية على "ابناء البلدة اخذ انتشار الفيروس على محمل الجد، والتزام قرار الاقفال العام، وإستعمال المطهرات، وغسل اليدين، والتقيد بمبدأ التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات عند الخروج من المنزل، خصوصا عند الدخول الى محلات التسوق، بالاضافة الى التخفيف من الزيارات غير الضرورية".