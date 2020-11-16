تعميمان يتعلقان بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميمان، الاول حمل الرقم 39/2020 موجه الى جميع الوزارات والادارات العامة في شأن التصريح عن الذمةالمالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، والثاني حمل الرقم 40/2020، موجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالج ومعاقبة الاثراء غير المشروع.



وفي ما يأتي نص التعميمين: