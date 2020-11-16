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لبنان
تعميمان يتعلقان بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع
Lebanon 24
16-11-2020
|
12:26
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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميمان، الاول حمل الرقم 39/2020 موجه الى جميع الوزارات والادارات العامة في شأن التصريح عن الذمةالمالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، والثاني حمل الرقم 40/2020، موجه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالج ومعاقبة الاثراء غير المشروع.
وفي ما يأتي نص التعميمين:
تعميم 39
تعميم 40
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