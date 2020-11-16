سرقة سيارة من أمام منزل صاحبتها في سير الضنية

أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع مرسيدس من أمام منزل صاحبها، من التابعية السورية، في محلة السقي ـ عين الزعرور ببلدة سير الضنية، وفروا إلى جهة مجهولة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة.