لبنان

سرقة سيارة من أمام منزل صاحبتها في سير الضنية

Lebanon 24
16-11-2020 | 13:08
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أقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع مرسيدس من أمام منزل صاحبها، من التابعية السورية، في محلة السقي ـ عين الزعرور ببلدة سير الضنية، وفروا إلى جهة مجهولة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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