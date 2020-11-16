المشرفية يغادر الى سوريا لتمثيل عون في تشييع المعلم

غادر وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية إلى سوريا، مكلفا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتمثيله في مراسم تشييع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم.

