وزير الصحة: دواء الـ"ريمديسيفير" وصل الى لبنان الأحد.. وهذا ما قاله عن السوق السوداء!

قال وزير الصحة حمد حسن في تصريح من السراي الحكومي إنّ الإقفال كأس مُرّ لا بدّ منه ونأمل تخفيف عدد الإصابات والتشخيص المبكر وتخفيف الحاجة من الدخول إلى المستشفيات لرفع جهوزيتها.

وأضاف حسن أنّ "المواطن يعيش في "خنقة" ولكن يجب أن نتحمّل ونصبر وأن نثابر على الإجراءات لأنّ المقصود من الإقفال حماية المجتمع"، مشيراً الى انّ نتائج الاقفال التام لن تظهر قبل الخميس المقبل على صعيد تراجع ارقام الاصابات بكورونا.

واللافت ما أعلن عنه حسن لجهة دواء الـ"ريمديسيفير"، حيث أشار الى أنّ شحنة دواء الـ"ريمديسيفير" وصلت مساء أمس وستتوزع الى المستشفيات وكمية منها ستبقى لدى الوكيل كي لا يتم خلق سوق سوداء.

كما اعلن حسن انه تمت مناقشة مستحقات المستشفيات "واعلنّا جهوزيتنا تحويل مستحقات 2020 الى وزارة المالية".