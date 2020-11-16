19
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
منظمة حقوق الانسان تهاجم السلطات اللبنانية.. وهذا مطلب ضحايا التفجير الكارثي!
Lebanon 24
16-11-2020
|
14:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت المنظمة العالمية لحقوق الانسان والحركة القانونية العالمية "ضرورة تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في اسس واسباب الانفجار الهائل الذي حصل في بيروت والذي ادى الى مقتل اكثر من 200 شخص وجرح 7 الاف".
وقالت المديرة القانونية التنفيذية انطونيا مولفاي: "لا يمكن تحقيق العدالة اذا بقي التحقيق في ايدي السلطات اللبنانية".
واضافت: "لا يوجد اي سبب بأن يثق الضحايا وعائلاتهم بنظام تشوبه العيوب، كما تصفه الامم المتحدة".
وتابعت: "لا يمكن الضحايا ان يكونوا عبارة عن حالة اختبار في انتظار الوصول الى الحقيقة بينما التاريخ اثبت ان هذا الامر غير ممكن".
ويأتي اصدار التقرير في وقت سيعقد مجلس الامن جلسة لبحث الاوضاع في لبنان وتركيا.
وأشارت المحامية ندى عبدالساتر، التي تدعم مجموعة تتألف من اكثر من الف ضحية من الانفجار، الى ان "التقرير يثبت أن انفجار بيروت اكبر تعبير عن عمق الفساد في لبنان".
ويتضمن التقرير شهادات الضحايا الذي يتساءل العديد منهم عن "سبب عدم ابلاغ الشعب بوجود تلك المواد، ولماذا لم تتم ازالتها، وكيف سيتصرف المسؤولون لو كان ابناؤهم من ضمن هؤلاء الضحايا؟".
وتتضمن مطالب الضحايا "ضرورة ارسال لجنة تقصي حقائق بأقصى سرعة، عدم طمس الحكومة اللبنانية الحقائق والدلائل، ضرورة ان تتضمن اي اجراءات مدنية او جرمية مقبلة حضور ضحايا الانفجار، على الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول التي شاركت في التحقيقات ان تفصح عما كشفته، وضرورة اعتذار الحكومة من الضحايا والتنسيق معهم لانشاء نصب تذكاري".
تابع
الأكثر قراءة
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
08:56 | 2020-11-16
16/11/2020 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
09:00 | 2020-11-16
16/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يتمتعون بالشباب الدائم.. هل أنتِ من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يتمتعون بالشباب الدائم.. هل أنتِ من بينهم؟
09:00 | 2020-11-16
16/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة بايدن تدق.. أيام روحاني معدودة
Lebanon 24
ساعة بايدن تدق.. أيام روحاني معدودة
12:00 | 2020-11-16
16/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شربل خليل: "بقبض من الأجهزة.. ومن جبران".. فما علاقته بباسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شربل خليل: "بقبض من الأجهزة.. ومن جبران".. فما علاقته بباسيل؟ (فيديو)
15:00 | 2020-11-16
16/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:59 | 2020-11-16
الحجيري لـ "الأنباء": لبنان اجتاز حدود جهنم!
23:55 | 2020-11-16
مقدمات النشرات المسائيّة
23:51 | 2020-11-16
تسجيل 13 إصابة بـ"كورونا" في المتن الأعلى
23:26 | 2020-11-16
عصابة تؤرق سكان الضاحية.. السرقات قائمة وفيديو يكشف كل شيء!
23:11 | 2020-11-16
"الصحة العالمية" أوصت لبنان بالإقفال لـ6 أسابيع.. "كورونا" منتشر بشكل كبير!
23:07 | 2020-11-16
الفرزلي: سياسة الدعم حفلة سرقة ولا علاقة لتأليف الحكومة بالصراعات الخارجية
فيديو
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
21:00 | 2020-11-16
17/11/2020 00:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
09:00 | 2020-11-16
17/11/2020 00:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
17/11/2020 00:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact