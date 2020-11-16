لقاء وهبة-شيّا تضمن الإجراءات الاميركية الأخيرة.. هذا ما طلبه الوزير!

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، في اطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع السفراء المعتمدين، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا. وتم البحث، بحسب المكتب الاعلامي في الوزارة "في العلاقات الثنائية وتعزيزها ودعم وتأييد أميركا للبنان في مجالات عدة، بالاضافة الى مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة النازحين الى بلادهم ومرحلة الانتقال من الادارة الحالية الى الادارة الجديدة في اميركا.

وتم عرض للأزمات الاقليمية وما يحصل في ناغورنو قره باغ ومؤخرا في الصحراء الغربية.

كما تناول البحث الاجراءات التي اتخذتها الادارة الأميركية في حق بعض اللبنانيين من بينهم نواب ووزراء سابقون ورئيس كتلة نيابية وازنة".

وتمنى الوزير وهبه على السفيرة الاميركية في "ان تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول الى اي معلومات او مستندات ارتكزت عليها الادارة الاميركية في اتخاذها لتلك الاجراءات، وذلك في اطار الاصلاحات التى وعدت بها وتعزيز الشفافية في العمل العام".