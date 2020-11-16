هذا ما كشفه وزير التربية عن وضع التعليم بعد الإقفال العام

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب أن الوزراة قررت استكمال التعلم المدمج بعد الاقفال العام، داعيًا الى تقييم العمل خلال الاسبوعين الحاليين.وقال: "نتفهم ‏الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم."وأضاف المجذوب: "على الدولة ان تضع التلامذة والطلاب داخل لبنان وخارجه في سلم اولوياتها والقضية الاولى التي تهم اللبنانيين هي كيفية استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه".وعن الدولار الطالبي قال: "فكّوا أسر الدولار الطلابي، فقد عانى الطلاب في الخارج الأمرّين وقضيتهم يجب ان تشكل مناسبة لاستنهاض الهمم".