لبنان

بكلمات مؤثرة بعد وفاتها بكورونا.. سنفتقد روحك الدافئة يا خولة: الى اللقاء

Lebanon 24
16-11-2020 | 14:57
A-
A+
Doc-P-766578-637411355241882073.jpg
Doc-P-766578-637411355241882073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت أسرة منظمة جمعية "أبعاد" الشابة خولة الفليطي بعدما وافتها المنية إثر صراع مرير مع فيروس كورونا. وبكلمات مؤثرة نشرت المنظمة عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفقيدة أرفقتها بهذه الكلمات: "بحزن ووجع كبيرين، تنعي إليكم/ن أسرة منظمة أبعاد فقيدتها الزميلة الشابة خولى الفليطي والتي خسرناها هذا الصباح بعد صراعها المرير مع فيروس الكورونا.
نتعهّد لخولى، الأم، المناضلة، المعطاء، العصامية والمُحبة الراقية، أن نكمل ورفاق نضالها، مسيرتها ورسالتها الإنسانية.
سنفتقد روحك الدافئة يا خولى... إلى اللقاء!". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2020-11-16
23:55 | 2020-11-16
23:51 | 2020-11-16
23:26 | 2020-11-16
23:11 | 2020-11-16
23:07 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website