بكلمات مؤثرة بعد وفاتها بكورونا.. سنفتقد روحك الدافئة يا خولة: الى اللقاء

نعت أسرة منظمة جمعية "أبعاد" الشابة خولة الفليطي بعدما وافتها المنية إثر صراع مرير مع فيروس كورونا. وبكلمات مؤثرة نشرت المنظمة عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفقيدة أرفقتها بهذه الكلمات: "بحزن ووجع كبيرين، تنعي إليكم/ن أسرة منظمة أبعاد فقيدتها الزميلة الشابة خولى الفليطي والتي خسرناها هذا الصباح بعد صراعها المرير مع فيروس الكورونا.نتعهّد لخولى، الأم، المناضلة، المعطاء، العصامية والمُحبة الراقية، أن نكمل ورفاق نضالها، مسيرتها ورسالتها الإنسانية.سنفتقد روحك الدافئة يا خولى... إلى اللقاء!".