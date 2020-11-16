العثور على جثة داخل منزل في طرابلس.. وتوقيف الناطور!

أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال بأنه تم العثور على المدعو "ع. م." جثة هامدة داخل منزله الكائن عند مستديرة الملعب البلدي في شارع المئتين في طرابلس.



وبحسب المراسل، قد حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقاً، فيما اوقف ناطور المبنى لاجراء التحقيق معه.