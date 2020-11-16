حاول سرقتهم فكان له الاهالي بالمرصاد.. ضربوه حتى أُدخل المستشفى

تمكنت صباح الاثنين مجموعة من الشبان من بلدة ددة قضاء الكورة من القاء القبض على احد السارقين بالجرم المشهود.وقام الاهالي الذين تمكنوا من توقيف السارق بضربه ضرباً مبرحاً ما استدعى نقله الى المستشفى حيث تم الاتصال بقوى الامن الداخلي لتوقيفه رسمياً واخذ الاجراءات اللازمة بحقه.