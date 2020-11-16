اصابة جديدة في بزيزا

أعلنت بلدية بزيزا- الكورة في بيان،" تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة"، مؤكدة أن" حالته الصحية جيدة".



كما ذكرت البلدة ب "ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى مع التقيد دائما بالاجراءات الوقائية".