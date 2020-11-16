خلية الازمة في جبل عامل سجلت 5 إصابات جديدة بكورونا

أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، أنه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:

5 حالات جديدة: 2 عديسة، 2 القنطرة، و1 كفركلا

حالات وافدة: 2 دير سريان، 1 ميس الجبل

حالات الشفاء 5: 2 مركبا - 1 ميس الجبل - 1 الخيام - 1 دبين".

وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة، بلغ 497 إصابة و362 حالة شفاء و17 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 90 إصابة مؤكدة مخبريا 85 منها قيد الحجر المنزلي و 5 في مستشفى النبطية الحكومي".

وذكرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، آملة من الاهالي "عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية".

ودعا الاتحاد إلى "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية".