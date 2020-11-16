الصليب الاحمر الدولي سلم مخابرات الجيش مواطنا عبر السياج الشائك قبل يومين

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الصليب الأحمر الدولي نقل من داخل الارضي الفلسطينية المحتلة عبر الاراضي اللبنانية عند نقطة معبر رأس الناقورة الحدودي، اللبناني ع.ح.ع، وسلمه إلى مخابرات الجيش اللبناني.

يذكر ان المواطن من بلدة الخيام، دخل الى الأراضي المحتلة عبر السياج الشائك قبل يومين.