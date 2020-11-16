سلب 3 أشخاص في بعلبك... إليكم التفاصيل

أقدم ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع "مرسيدس" دون لوحات، على سلب كل من ن.ص والشقيقين ش.ص و ي.ص هواتفهم المحمولة ومبلغا من المال كان بحوزتهم يقدر بحوالي 2000 دولار اميركي، في محلة طليا - بعلبك، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

