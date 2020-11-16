المشرفية يشارك في مراسم تشييع المعلم في سوريا ممثلاً رئيس الجمهورية

شارك وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسور رمزي المشرفية ظهر اليوم، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مراسم تشييع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وقدم واجب التعزية إلى ممثل رئيس الجمهورية العربية السورية وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، وزير الأوقاف محمد عبد الستار ونائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وعدد من المسؤولين في الخارجية السورية.

وشكر عزام باسم الرئيس الأسد، الرئيس عون على مشاركته ممثلا بالمشرفية في مراسم التشييع.